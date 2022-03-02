Айова-Сити, США, , 21:59 — REGNUM В американском штате Айова, являющимся крупнейшим производителем яиц в США, зарегистрирована опасная форма птичьего гриппа, сообщает 2 марта Reuters.

Птичий грипп Constative.com

Некоммерческая птичья ферма в округе Поттаваттами объявила, что отправит в брак все яйца, чтобы предотвратить распространение болезни.

Напомним, что в США распространяется смертельно опасная форма птичьего гриппа, заражающего как диких, так и сельскохозяйственных птиц. Эксперты опасаются, что неконтролируемая вспышка причинит непоправимый вред отрасли, которая семь лет назад была опустошена аналогичным вирусом.

Вирус появился в начале февраля, подкосив цыплят на северо-востоке Канады. Также он был обнаружен у перелетных водоплавающих птиц от Флориды до Мэна. Помимо этого заразились куры в Вирджинии и Нью-Йорке и тысячи индеек в Кентукки и Индиане, что привело к запрету на импорт.

Эксперты предполагают что вирус распространяют дикие птицы, возвращающиеся с мест зимней кормежки, через помет. Так как вскоре ожидается пик весенней миграции, есть все основания полагать, что худшее еще впереди.

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