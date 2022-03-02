Лос-Анджелес, США, 2 марта, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Суд признал американскую модель Ким Кардашьян незамужней, а рэпера Канье Уэста (Йе) — неженатым. Об этом 2 марта пишет Daily Mail.

Скриншот с YouTube Канье Уэст и Ким Кардашьян

Как отмечает издание, бракоразводный процесс Кардашьян и Уэста всё ещё не завершён. Причиной этого стали претензии рэпера к брачному договору.

ИА REGNUM напоминает, что Ким Кардашьян подала документы на развод с Уэстом в феврале 2021 года. Пара прожила вместе семь лет — в браке у них родилось четверо детей.