София, , 21:54 — REGNUM Болгария объявила о полном прекращении своего членства в двух крупнейших финансовых структурах — Международном инвестиционном банке и Международном банке экономического сотрудничества, более известных как банки бывшего Совета экономической взаимопомощи. Об этом 2 марта сообщает БНР.

Флаг Болгарии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, подобная позиция правительства Болгарии связана с ситуацией на Украине.

«Мы не можем гарантировать нормального развития болгарской экономики в рамках указанных структур на фоне усугубления украинского кризиса», — заявила глава политического кабинета Совмина Болгарии Лена Бориславова.

Отмечается, что выход Болгарии из «банков СЭВ» снизит курс болгарской национальной валюты — лева. В то же время София рассчитывает компенсировать соответствующие потери за счет финансовых вливаний со стороны США и Европейского союза.

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