София, 2 марта 2022, 21:54 — REGNUM Болгария объявила о полном прекращении своего членства в двух крупнейших финансовых структурах — Международном инвестиционном банке и Международном банке экономического сотрудничества, более известных как банки бывшего Совета экономической взаимопомощи. Об этом 2 марта сообщает БНР.
Согласно официальной информации, подобная позиция правительства Болгарии связана с ситуацией на Украине.
«Мы не можем гарантировать нормального развития болгарской экономики в рамках указанных структур на фоне усугубления украинского кризиса», — заявила глава политического кабинета Совмина Болгарии Лена Бориславова.
Отмечается, что выход Болгарии из «банков СЭВ» снизит курс болгарской национальной валюты — лева. В то же время София рассчитывает компенсировать соответствующие потери за счет финансовых вливаний со стороны США и Европейского союза.
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