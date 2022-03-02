Нижний Новгород, , 21:49 — REGNUM Сотрудники уголовного розыска обнаружили в квартире доцента Нижегородского государственного технического университета свыше 20 единиц огнестрельного оружия — пистолеты, автоматы, пулемёты, винтовки и охотничьи ружья, 50 патронов и 218 оружейных деталей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Пистолет-пулемёт системы Шпагина обр. 1941 George Shuklin

Экспертиза уже подтвердила, что изъятый у 62-летнего преподавателя пистолет-пулемет «Шпагина», револьвер и обрез охотничьего ружья являются огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы.

Сотрудник вуза утверждает, что занимается коллекционированием оружия и приобретал его через Интернет.

Полиция возбудила против него уголовное дело о незаконной покупке и хранении огнестрельного оружия. Теперь доценту НГТУ грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет и штраф до 80 тысяч рублей.