Токио, 2 марта, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Авторам игры Life is Strange: True Colors пришлось создавать совершенно новый механизм освещения для версии игры для Nintendo Switch. Об этом 2 марта сообщил портал GamesRadar.

Скриншот с YouTube Life is Strange: True colors

Разработчики опубликовали ролик, в котором рассказали о том, какую работу им пришлось провернуть, чтобы портировать Life is Strange: True Colors на портативную консоль Nintendo. Доработкой этой версии игры занимались 30 человек из украинской студии Dragon’s Lake Entertainment в рамках сотрудничества с компанией Deck Nine и издателем Square Enix.

«Для Switch была создана новая модель освещения специально для рендеринга света на лицах», — рассказали разработчики, добавив, что эта модель была создана с нуля с учётом аппаратных и программных особенностей консоли.

Напомним, релиз Life Is Strange: True Colors состоялся 18 марта 2021 года. Действие игры происходит спустя два года после событий, показанных в Life Is Strange 2.