Вашингтон, , 21:57 — REGNUM Президент США Джо Байден отправится с визитом в штат Висконсин, чтобы разрекламировать двухпартийный закон об инфраструктуре, сообщает 2 марта Reuters.

Джо Байден

В штате Висконсин президент вместе с первой леди Джилл Байден посетит город Сьюпириор.

Президент представит гражданам план по строительству новых дорог и мостов.

Накануне Байден выступил со своим первым обращением «О положении дел в стране» на фоне протестов как внутри страны, так и во всем мире. Байден сконцентрировался на кризисе вокруг Украины, обрушившись с критикой на президента России Владимира Путина.

Байден также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сам должен решать, остаться ли на Украине или покинуть её на фоне происходящих событий.

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