Москва, 2 марта, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Шоу «Малахов» с ведущим Андреем Малаховым начнут транслировать после стабилизации ситуации на Украине. Информацию об этом предоставила «Культуромания» 2 марта.

Цитата из ток-шоу «Пусть говорят». Первый канал Андрей Малахов

Так, вместе с шоу «Малахов» из сетки телеканала «Россия» пропала программа «Танцы со звёздами». Подобное явление вызвало беспокойство со стороны зрителей, однако представители телеканала заверили, что все передачи вернутся в эфир после завершения спецоперации на Украине.

Ранее Первый канал приостановил показ различных развлекательных программ. Из эфирной сетки пропали шоу «Давай поженимся!», «Модный приговор» и «Вечерний Ургант».