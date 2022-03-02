2 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили уведомление Федеральной авиационной администрации США о том, что американские власти допускают перехват российских самолётов, если они незаконно войдут в американское воздушное пространство.

Тимур Кондратьев, , 22:23 — REGNUM Уведомление Федеральной авиационной администрации США о том, что американские власти допускают перехват российских самолётов, если они войдут в американское воздушное пространство вопреки запрету, введённому президентом страны Джозефом Байденом в связи с событиями на Украине, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 2 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Как перехватят, так и отхватят. Перехватчики мамкины. По пассажирским стрелять будут? Так замучаются себя потом из атомов обратно собирать!» — предупреждает Ник В.

Многие пользователи не понимают, зачем угрожать России перехватом её самолётов, если наша страна не собирается отправлять свои лайнеры в США, где им запрещена посадка.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Бредовые мысли. Кто же полетит туда после всего. Кто-то вдруг решится завести свой лайнер и попытаться сесть на американском континенте? Серьёзно?» — удивляется Иван В.

Некоторые комментаторы отмечают, что Америке даже повод придумывать не надо, дай только возможность укусить Россию.

«Такое впечатление, что мы их самолёты перехватывать не будем. К чему все эти странные заявления? Воздушное пространство между нашими закрывается далеко не первый раз. В этом нет ничего уникального. Зачем дерзить на ровном месте?» — задаётся вопросом Елена П.

«Тупая, идиотская угроза. Это всё равно, что завтра Путин запретит Байдену садиться в кресло российского президента. Америка постепенно сходит с ума от своей агрессивной антироссийской политики», — считает Екатерина Р.

Часть людей полагает, что подобные уведомления от официальных американских структур не способствуют деэскалации ситуации ни на Украине, ни в мире в целом.

«Хамство, которое уже не знает границ. Что они, небо нам закрыли. Ну бывает, ничего страшного. На кой чёрт угрожать? Америке, что, не хватает напряжённости в мире? Хотят ещё масла в огонь подлить? Сущие маньяки!» — пишет Алёна Т.

Ряд пользователей указывает на то, что в ответ на это российская сторона может без зазрения совести «тормозить» американские суда, пересекающие воздушное пространство России.

«Ох уж эти лицемеры. Пытаются выставить Россию в том свете, как они это делали с Северной Кореей или Ираном. Не получится. Мы разного поля ягоды. Если хотите перехватывать наши самолёты на вашей территории, тогда будьте готовы, что ваши самолёты будут перехвачены на нашей!» — обращается Саша К.

Нашлись и те, кто указывают на неприкрытое американское лицемерие и то, что США ни перед чем не остановятся в своей антироссийской политике.

«Вы только летом всем «мировым сообществом» обвиняли Белоруссию в перехвате самолёта, называя её страной — террористом. Или теперь это другое? США — это страна — террорист», — поделилась своим мнением Виктория П.

«А когда они на Хиросиму бомбу сбросили — ничего, так нормально. Ирак бомбили — тоже хорошо. Афганистан вогнали в каменный век — ничего страшного. Уничтожили Ливию — никто не заметил. А тут, видите ли, Россия что-то там военное проворачивает. А-та-та! Это нельзя! Это другое!» — пишет Евгений К.

Напомним, 2 марта Федеральная авиационная администрация США распространила уведомление о том, что американские власти допускают перехват российских самолётов, если они войдут в американское воздушное пространство вопреки запрету, введённому президентом страны Джозефом Байденом днём ранее в связи с событиями на Украине.