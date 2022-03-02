Москва, 2 марта, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков (КПРФ) направил в правительство России предложения по мерам поддержки населения и бизнеса в условиях западных санкций. Как сообщил ИА REGNUM депутат Госдумы от Марий Эл, он попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина рассмотреть возможность объявления налоговых каникул для предпринимателей, проведения кредитной амнистии для добросовестных заемщиков и пересмотра методики расчёта прожиточного минимума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Сергей Казанков «Экономика страны пережила два года пандемии. Как и во всем мире антиковидные ограничения негативно повлияли на развитие всех отраслей экономики и отразились на доходах населения. Западные санкции могут усугубить ситуацию. Однако у России есть резервы, в том числе финансовые, чтобы смягчить возможные последствия. Необходимо этими резервами грамотно распорядиться. Отсрочки платежей в бюджет и льготное кредитование активно применялись в предыдущий период. Сейчас их эффективность может снизиться. Поэтому я попросил правительство подумать о применении более действенных механизмов. Налоговые каникулы и кредитная амнистия могли бы помочь бизнесу и населению легче адаптироваться к новым экономическим условиям. Кроме того, необходимо пересмотреть порядок расчета прожиточного минимума. Действующая методика больше подходит для стабильной ситуации и растущей экономики. Думаю, нам надо вернуться к расчету прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это позволит учитывать возможные колебания цен, и социальная поддержка населения будет более справедливой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство России может получить права на быстрые решения в сфере налогов. Об этом 2 марта сообщил премьер-министр РФМихаил Мишустин.

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