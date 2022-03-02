Москва, , 21:33 — REGNUM Военнослужащие срочной службы и курсанты военных учебных заведений не принимают участия в спецоперации на территории Украины, сообщил 2 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он отметил, что западные и отдельные российские СМИ распространяют дезинформацию о масштабах потерь ВС РФ.«Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы «неисчислимых» потерях российской группировки, — это целенаправленная дезинформация», — подчеркнул Конашенков.Напомним, 2 марта российское военное ведомство раскрыло количество погибших и раненых в ходе спецоперации военнослужащих ВС РФ за период с 24 февраля по 2 марта. Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят специальную военную операцию по денацификации Украины.

Военные учения ВС РФ Mil.ru

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