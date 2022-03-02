Москва, 2 марта, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Информация из западных СМИ о том, что при нанесении удара российскими военными по телебашне в Киеве пострадал мемориальный комплекс «Бабий яр» не соответствует действительности, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Независимый общественный мониторинг (НОМ) Александр Брод

«Зарубежные СМИ распространили информацию о том, что при обстреле телебашни в Киеве российские войска нанесли удары по Мемориальному комплексу «Бабий яр», который находится неподалёку — там захоронены убитые нацистами евреи при оккупации Киева. Это место священно не только для евреев, но и для жителей Украины и многих других стран. Зарубежные СМИ не скупились на проклятия, сравнивали российские власти с фашистами, применяли множество других грубых эпитетов. Сегодня появилась информация о том, что израильский журналист Рон Бен-Ишай, который представляет несколько изданий и является их собственным корреспондентом в Киеве, обследовал всю территорию этого комплекса и установил, что никаких повреждений от обстрела на территории мемориала нет», — сказал Александр Брод Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ).

Правозащитник подчеркнул, что сообщения западных СМИ оказались «циничным и подлым фейком», который вписывается в общую кампанию по дискредитации России.

«Мы видим различные небылицы относительно России, российской армии, жителей Донбасса, но знающие люди эту информацию разоблачают. В ход идут грубые подтасовки, в которых используются видеоматериалы, снятые в другое время, в совершенно в других географических точках, для этого используются приемы монтажа, клеветы и дезинформации», — сказал Александр Брод.

Правозащитник отметил, что граждане зарубежных стран испытывают влияние информационной войны и сами начинают транслировать русофобию, оскорблять россиян и соотечественников, нарушать их права за рубежом.

Член СПЧ посетовал на предвзятость зарубежных партнёров и их нечистоплотность ведения информационной кампании в виду нежелания показывать истинную причину военной операции на Украине. «Задача экспертного сообщества и общественников — тщательно изучать информационные потоки и если сталкиваются с фейками, разоблачать их и предоставлять обществу объективную информацию», — резюмировал Александр Брод.