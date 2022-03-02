Токио, , 21:24 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер фильма на основе аниме и манги «Цельнометаллический алхимик» (Fullmetal Alchemist). Ролик был опубликован 2 марта на японском YouTube-канале кинокомпании Warner Bros.

Аниме Иван Шилов ©ИА REGNUM

Новая картина станет продолжением ленты «Стальной алхимик» режиссёра Фумихико Сори, премьера которой состоялась в 2017 году. Она будет состоять из двух частей, обе выйдут на экраны японских кинотеатров в 2022, первая — 20 мая, а вторая — 24 июня. К роли Эдварда Элрика вернётся актёр Рёсукэ Ямада.

Напомним, премьера первого игрового фильма «Цельнометаллический алхимик» состоялась 19 ноября 2017 года. Оригинальная манга за авторством Хиромы Аракавы выходила с августа 2001 года по июнь 2010-го в журнале Shonen Gangan. На её основе было выпущено два аниме-сериала.

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