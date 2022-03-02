Орадя, , 21:21 — REGNUM По меньшей мере два человека получили серьезные ранения в результате масштабного ДТП с украинским автобусом в уезде Бихор на северо-западе Румынии. Об этом 2 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Автобус с пассажирами вылетел в кювет ГУ МЧС по Чувашии

По предварительным данным, инцидент произошел в 02:20 по местному времени (03:12 мск). Водитель транспортного средства, зарегистрированного на Украине, не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, перевернулся в кювет.

На момент происшествия в салоне находились 11 человек, пятеро из которых — дети. Других деталей не сообщается. Ведется расследование.

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