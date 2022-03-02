Москва, , 21:26 — REGNUM Государственный академический Большой театр России объявил об отмене гала-концерта испанского оперного певца Пласидо Доминго. Соответствующая информация была опубликована на сайте театра 2 марта.

Пласидо Доминго Placidodomingo.com

Так, запланированное на 8 марта 2022 года выступление под названием «Весна. Любовь. Опера» не состоится. Причиной отмены мероприятия стало проведение специальной операции на территории Украины.

Напомним, что Пласидо Доминго является одним из наиболее популярных испанских оперных певцов. За свою карьеру он исполнил 150 ведущих оперных партий.

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