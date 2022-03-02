Нижний Новгород, 2 марта, 2022, 21:19 — ИА Регнум. В Нижегородской области начали закрываться фирменные магазины, специализирующиеся на торговле смартфонами, планшетами, компьютерами и другой техникой корпорации Apple, передают местные СМИ.

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Происходящее объясняют тем, что американская компания приостановила поставки своей продукции в Россию из-за операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Также стало известно о том, что корпорация Apple ограничила использование своих сервисов, в частности электронного кошелька и платёжной системы Apple Pay.

Продажа «айфонов» и «маков» прекратилась и в других магазинах, торгующих электроникой. Стенды, где раньше была выставлена продукция Apple, уже пустуют или же заполнены товарами других брендов.