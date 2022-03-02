Рим, , 21:12 — REGNUM Ситуация на Украине несомненно осложнит экономическое положение в ЕС, заявил в среду, 2 марта, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Паоло Джентилони Kremlin.ru

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Вместе с тем он отверг предположения, согласно которым прямо и косвенно вызванные сложившейся ситуацией кризисы приведут к остановке роста ВВП Евросоюза.

«Рост нашей экономики будет ослаблен, но полного разворота экономической ситуации не произойдет», — сказал Джентилони.