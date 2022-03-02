Краснодарский край, 14 апреля, 2003, 10:20 — ИА Регнум. В Новороссийске книжные развалы больше не появятся на центральной аллее по улице Советов. Торговцы книгами переехали на книжный рынок на бывшей автостоянке по улице Коммунистической.

Было решено ставить палатки в том же порядке, что и на аллее. Правда, теснее, и спиной к спине. А чуть позже, как и полагается, за каждым торговцем будет закреплено его собственное место.

Как рассказывает заместитель председателя профсоюза торговцев Ирина Подгорная, наконец-то удалось получить эту землю в аренду без посредничества Всероссийского общества автолюбителей. Торговцам книгами и раньше навязывали это место, но на условиях субаренды, что повлекло бы резкий рост цен на книги.