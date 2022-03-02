Москва, , 21:11 — REGNUM Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации на территории Украины, проявляют не только мужество и отвагу, но и высокий профессионализм, сообщил 2 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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В качестве примера он привёл действия танковых экипажей старшего сержанта Нимченко и командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина.

«Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнем уничтожил девять единиц бронетехники (шесть танков и три БТР-80), а также более 90 националистов.

Другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе.

В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР «Джавелин». Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены еще два танка противника», — рассказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят специальную военную операцию по денацификации Украины.

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