Вашингтон, , 21:25 — REGNUM Команда покойного рэпера King Von (Дэйвон Дакуан Беннетт) выпустила его новую композицию. Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 2 марта.

King Von Скриншот YouTube

Песня War рассказывает о величии музыканта и его конкурентах. Ранее был представлен совместный трек King Von и 21 Savage (Шайя Бин Эйбрахам-Джозеф) под названием Don't Play That.

Напомним, что 4 марта 2022 года состоится выход посмертного альбома King Von под названием What It Means to Be King. Ожидается, что вместе с сольными работами рэпера на пластинке появятся совместные треки с популярными исполнителями.

