Нижний Новгород, , 21:03 — REGNUM В течение последней недели наблюдается резкий рост количества кибератак на сервисы правительства Нижегородской области. Об этом сообщил директор Центра координации проектов цифровой экономики Владимир Распопов.

Хакер David Whelan

По его словам, только за одни сутки было совершено более 5 млн попыток взлома хакерами из США и Мексики, а также с Украины и из ряда других стран.

«Основные действия злоумышленников направлены на подбор паролей к сервисам правительства Нижегородской области, все они успешно купированы», — констатировал глава регионального «ЦИТ».

Распопов также отметил, что специалисты в реальном времени через системы мониторинга контролируют ситуацию и обеспечивают бесперебойную работу систем регионального центра обработки данных.