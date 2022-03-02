Москва, , 20:58 — REGNUM Россия была готова к тому, что НАТО и Евросоюз будут выполнять волю Вашингтона, заявил 2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так глава МИД России ответил на вопрос журналиста о том, прогнозировалась ли Москвой солидарная реакция западных стран на украинскую спецоперацию России.

«Мы были готовы ко всему. Я не сомневался, что ЕС и, понятно, НАТО послушно последует за Соединенными Штатами. Особенно когда прояснилась судьба «Северного потока — 2». Даже если он будет вновь запущен (это, наверное, решать не нам), но независимо ни от чего, уже сейчас ясно, что «Северный поток-2» сыграл свою роль в истории, потому что четко показал то место, которое Европа, включая Германию, реально занимает на мировой арене — абсолютно подчиненное и несамостоятельное место», — отметил Сергей Лавров.

Читайте ранее в этом сюжете: Российское посольство в Лондоне работает в штатном режиме