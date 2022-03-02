Киев, , 21:25 — REGNUM Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) отказалась от проведения выступлений на территории России. Соответствующая информация появилась в историях на странице исполнительницы в Instagram 2 марта.

Ани Лорак Daniel Kruczynski

Так, все запланированные шоу в России, одним из которых стал большой сольный концерт в Санкт-Петербурге, были отменены. Причиной для подобного решения стало проведение спецоперации на Украине.

Напомним, что Ани Лорак начала музыкальную карьеру в 1992 году. В настоящее время дискография артистки насчитывает 14 альбомов, записанных на русском, украинском и английском языках.

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