Москва, 2 марта, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Директора парков «Россия — моя история» подписали публичное заявление о поддержке специальной операции России на Украине.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Наша страна столкнулась с фундаментальной угрозой, с беспрецедентным вызовом. В этой ситуации президент России Владимир Путин принял мужественное решение о начале специальной военной операции, цель которой — защита людей, уже восемь лет подвергающихся фактически геноциду со стороны киевского режима.

За эти годы выросло поколение детей, для которых постоянная угроза физического уничтожения стала обыденной реальностью. Это горько и страшно. Так быть не должно.

Сегодня, когда операция уже началась, выражаем однозначную поддержку нашему национальному лидеру.

Долгие годы мы все с болью и озабоченностью смотрели на то, как братскую Украину, по меткому выражению нашего президента, сознательно превращали в «антироссию», и пришло время этот процесс прекратить.

Уверены, что итогом боевых действий станет прекращение многолетней вражды, очищение Украины от любых проявлений неонацизма, который много лет сознательно пестовался, цинично взращивался на украинской земле под покровительством стран Запада.

Нынешнее киевское руководство не только не боролось с проявлениями пещерного национализма, но и потворствовало ему, принимая закон о коренных народах, официально запрещая русский язык, притесняя русскоязычных граждан.

В эти дни нам как никогда важно консолидироваться, объединяться. История не раз показывала, что сплоченность и единство — наша главная сила. Сила, способная дать отпор любой угрозе — будь то интервенция Смутного времени или вероломное нападение нацистской Германии и ее сателлитов.

Сегодня, когда солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно выполняют свой воинский долг, мы также обязаны быть предельно внимательны — фейки и вбросы, инициированные в том числе внешними силами, заполонили информационное поле. Противостоять им поможет только наша общая сознательность, способность отличать правду от дезинформации, готовность мыслить самостоятельно и зрело.

Мы находимся в точке истории, когда недопустима любая нерешительность. Прошло время бесплодных разговоров и увещеваний. От того, насколько мы будем едины сегодня, зависит будущее России и само ее существование. Как говорил благоверный князь Александр Невский — «Не в силе Бог, но в правде!». Правда — за нами.

Желаем нашим воинам-миротворцам сил и мужества. Сегодня вы творите историю, в которой не будет места неонацизму. В современном мире ему не может быть оправдания.

Украина была и остается для нас братской страной, и украинцы нам не враги. Наш общий враг — продажный и преступный киевский режим, годами стравливающий братские народы и оскверняющий общую священную память воинов Красной Армии, украинцев, русских и представителей других народов Советского Союза, 77 лет назад вместе победивших в самой страшной в истории войне», — сказано в заявлении.

Заявление согласовано и поддерживается директорами исторических парков «Моя история»:

· Есин Иван Владимирович — г. Москва

· Прошина Наталья Михайловна — г. Екаберинбург

· Гусев Александр Александрович — г. Уфа

· Головин Георгий Петрович — г. Ставрополь

· Грушко Аркадий Викторович — г. Волгоград

· Соловьев Дмитрий Иванович — г. Якутск

· Велиханов Тимур Талибович — г. Махачкала

· Ильина Татьяна Николаевна — г. Казань

· Панасенко Иван Александрович — г. Тюмень

· Филипенко Юрий Анатольевич — г. Южно-Сахалинск

· Пронин Алексей Олегович — г. Новосибирск

· Безродная Ольга Анатольевна — г. Омск

· Черняга Олег Александрович — г. Санкт Петербург

· Кубанкин Дмитрий Александрович — г. Саратов

· Гладкий Виктор Николаевич — г. Ростов на Дону

· Кузнецов Сергей Александрович — г. Краснодар

· Малыхин Виталий Викторович — г. Сургут

· Скрипник Яна Николаевна — г. Пятигорск

· Шурыгин Александр Анатольевич — г. Владивосток

· Телушкин Михаил Викторович — г. Тверь

· Белый Константин Вячеславович — г. Псков