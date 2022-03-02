Бишкек, 2 марта, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Киргизии выявила особо крупную коррупционную схему, организованную должностными лицами распределительной компании «Ошэлектро». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства сегодня, 2 марта.

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Во время прокурорской проверки установлено, что в период с 2016 по 2021 годы они незаконно списали абонентам долги по оплате за электроэнергию, нанеся государству ущерб на 134,4 млн сомов (129,9 млн рублей).

По подозрению в коррупции в особо крупном размере задержан экс-директор «Ошэлектро». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

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