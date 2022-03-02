Москва, , 20:45 — REGNUM Курсы доллара и евро на торгах в среду, 2 марта, достигали исторических максимумов в 110 и 122 рубля соответственно, но к их закрытию рубль немного отыграл позиции, свидетельствуют данные Московской биржи.

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К 19:00 мск курс доллара расчётами на «завтра» составил 106,02 рубля, что на 4 рубля 79 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь евро подорожал на 2 рубля 91 копейку — до 115,40 рубля.