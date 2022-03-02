Москва, , 20:44 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пришёл к власти на волне обещаний мира, но пришёл к таким же русофобским позициям, какие занимал его предшественник Петр Порошенко, заявил 2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зеленский пришел к власти под лозунгами мира и необходимости спасти человеческие жизни, не допускать смерти ни украинцев, ни русских. В конечном итоге он стал таким же русофобом, как правительство Петра Порошенко», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что жителей Донбасса Зеленский называл «особями», а усилий для прекращения войны против собственного народа так и не предпринял.

«Он, по сути дела, врал, обещая навести порядок, когда подписывали многочисленные соглашения с представителями Донбасса. Он нарушал их, не моргнув глазом», — подчеркнул Сергей Лавров.

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