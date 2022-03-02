Бишкек, , 20:43 — REGNUM Киргизии нужно отказаться от ретрансляции российских телеканалов, в частности речь идет о «Первом канале» и «России». С такой инициативой выступил депутат Нурлан Шакиев на заседании парламента сегодня, 2 февраля.

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По словам политика, киргизстанские власти не должны тратить бюджетные деньги на их вещание на территории республики.

«Мы должны создать условия для местных телеканалов. Необходимо чаще показывать фильмы и мультфильмы на киргизском языке», — подчеркнул парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что оппозиционные политики в Киргизии регулярно требуют запретить трансляцию российского телевидения, обосновывая это тем, что, по их мнению, «российские телеканалы своей пропагандой манипулируют мозгами народа» и «отравляют киргизский народ сплошной ложью».

Отметим, что правительство США и Фонд Сороса (организация, признанная в РФ нежелательной) предоставляют некоторым киргизстанским СМИ многомиллионные гранты на ведение пропаганды против российской политики и участия Киргизии в Евразийском экономическом союзе.