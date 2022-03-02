Главу челябинского агентства недвижимости будут судить за мошенничество
Челябинск, 2 марта, 2022, 20:43 — ИА Регнум. В Челябинской области директор одного из агентств недвижимости отдана под суд за мошенничество при продаже жилья. Об этом сообщает областное управление СКР.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Недвижимость
По данным следствия, в 2016 — 2019 годах эта женщина сообщала клиентам заведомо ложные данные о возможности приобретения права требования о передаче жилых помещений в строящихся домах по стоимости ниже средней. Затем она составляла фиктивные документы и брала с граждан деньги.
Потерпевшими признаны 27 человек. Имущество обвиняемой арестовано.