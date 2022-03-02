Москва, , 20:44 — REGNUM О том, сколько украинских военных объектов уничтожено в ходе спецоперации ВС России, сообщил 2 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Учения. Удар вертолета по условному противнику Mil.ru

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Российскими военными обезврежено с начала операции 1533 объекта ВСУ, включая 54 пункта управления и узла связи, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 52 радиолокационных станций.

Напомним, в ходе спецоперации ВС России на Украине 2 марта удалось сомкнуть кольцо блокирования вокруг города Мариуполя. В ходе спецоперации погибли 498 российских военнослужащих.

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