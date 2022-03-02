Бразилиа, , 20:54 — REGNUM Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил 1 марта в интервью мексиканской газете La Jornada, что его страна «катится назад» под руководством президента Жаира Болсонару. Лула также высказал надежду, что он сумеет заменить Болсонару после президентских выборов 2022 года.

Лула да Силва Archive.government.ru

«Нынешнее правительство на самом деле не управляет, а лишь фокусируется на лжи и абсолютно никого не уважает, игнорирую права коренных народов, женщин и чернокожих. А еще оно относится как к врагам к губернаторам и мэрам», — подчеркнул он.

«Высокая поддержка Болсонару является прямым следствием успешной медийной работы элит, которые никогда не принимали правительства, действующие в интересах беднейших слоев населения», — добавил экс-президент.

Лула также напомнил, что благодаря механизмам преследования СМИ элитам удалось способствовать увольнению Дилмы Руссеффа, а также судебным обвинениям против него самого.

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