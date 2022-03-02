Бишкек, , 20:35 — REGNUM Ежегодно бюджет Киргизии тратит $9 млн (826 млн рублей) на содержание государственных средств массовой информации. Об этом сообщил депутат Дастан Бекешев на заседании республиканского парламента сегодня, 2 марта.

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По его словам, также государственные СМИ зарабатывают на публикации объявлений и показе рекламных видеороликов.

Парламентарий предложил продать или хотя бы передать под внешнее управление гостелеканалы, чтобы сэкономить бюджетные деньги.

В ответ на это министр культуры и информации Азамат Жаманкулов заявил, что власти Киргизии не против продажи двух телевизионных каналов — «Пирамиды» и «Пятого канала».

«Но должен остаться хотя бы один государственный телеканал, который будет освещать социальные и культурные вопросы. Поэтому ОТРК и «ЭлТР» надо сохранить», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

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