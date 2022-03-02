Нижегородская область, , 20:33 — REGNUM Рисунки и надписи в поддержку спецоперации российской армии на Украине появилось на домах в Нижнем Новгороде. Автор стрит-арта написал «Слава русскому солдату». Об этом сообщили нижегородские СМИ 2 марта.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным издания «В городе N» стрит-арт выполнен в черном и красном цветах.

«На белой кирпичной стене художник написал «Слава русскому солдату» и знак Z, маркирующий российскую военную технику».

Вместе с тем, исследовательница уличного искусства Анна Нистратова рассказала, что на доме, в котором родился писатель Максим Горький появилась надпись «Остановите [спецоперацию]».