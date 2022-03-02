Челябинск, , 20:32 — REGNUM В Челябинскую область прибыли 33 беженца из республик Донбасса. Об этом пишут СМИ.

Донбасс

Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Накануне.Ru, среди низ 14 несовершеннолетних. Все они приехали самостоятельно и проживают у друзей и родственников. Подготовленные ранее пункты временного размещения не задействованы.

Как отмечает министр социальных отношений области Ирина Буторина, приехавшие получат единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Также решаются вопросы с оформлением документов, устройством детей в образовательные организации и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация из ДНР и ЛНР была объявлена 18 февраля. Челябинская область одной из первых объявила о готовности принять беженцев.