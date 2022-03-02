Москва, , 20:33 — REGNUM Большую группу студентов из Индии насильно удерживают в городе украинские власти Харькова, сообщил 2 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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Он отметил, что в городе, блокированном в ходе российской спецоперации, но ещё не свободной от украинских формирований, удерживают индийских студентов, которые желают покинуть украинскую территорию и выехать в Белгород.

Конашенков «По сути дела, их удерживают в качестве заложников и предлагают покинуть территорию Украины через украинско-польскую границу. Предлагают ехать через территорию, где ведутся активные боевые действия».

Представитель Минобороны РФ добавил, что российские военные намерены принять меры для безопасной эвакуации индийских граждан и для отправки их домой с территории России. Студентов отправят в Индию военно-транспортными самолётами или индийскими самолётами.

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