Москва, 2 марта, 2022, 20:31 — ИА Регнум. В среду, 2 марта, депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму два законопроекта, которые смягчат условия выплаты ипотеки. Авторы инициатив — Сардана Авксентьева, Владислав Даванков, Максим Гулин, Антон Ткачев, Ксения Горячева и Георгий Арапов.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Ипотека

В первом законопроекте партия предлагает запретить выселение из ипотечной квартиры людей, для которых эта квартира — единственное жилье. Ограничением будет не менее чем два года с момента вступления в силу решения суда. Также депутаты требуют увеличить срок просрочки исполнения обязательства с трех месяцев до одного года.

Второй законопроект устанавливает ограничение на повышение процентной ставки на уже взятую ипотеку. Такую меру должно будет ввести Правительство на определенный им самим срок. То есть люди, которые оформили ипотеку по плавающей ставке на условиях, что банк может повысить ее по условиям договора, смогут теперь не бояться повышения ставки до 30% годовых.

«Новые люди» анонсировали введение этих мер поддержки в понедельник, 28 февраля, и подготовили инициативы всего за два дня.

«Самые горящие законопроекты касаются помощи ипотечникам. Мы видим, что происходит со ставкой Центробанка и понимаем, что без квартир могут остаться тысячи россиян, в ипотечных договорах которых мелким шрифтом вписана возможность повышения процентной ставки», — заявила заместитель руководителя фракции Сардана Авксентьева.

Следующая задача партии — подготовить пакет мер, которые помогут выжить предпринимателям в условиях санкций. «Новые люди» предложат экономическую программу, в которую войдут около 60 инициатив для поддержки бизнеса.