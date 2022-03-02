Москва, 2 марта, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Западные страны устроили гонения в отношении российских деятелей культуры в условиях общей антироссийской политики, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Гонения обрушены на выдающихся деятелей культуры, представляющих Россию. Достаточно было великой певице Анне Нетребко написать в инстаграме о том, что нельзя человека заставлять осуждать свою Родину, как она оказалась уволенной из театра Ля Скала. По таким же мотивам освобожден от поста главного дирижера Мюнхенского филармонического театра наш знаменитый Валерий Гергиев», — написала Матвиенко в своем блоге на сайте верхней палаты парламента.

«Вдумайтесь в это! Речь идет об уникальных людях невероятной величины, носителях высших достижений человеческой культуры», — отметила спикер.

По ее словам, именно они способны внести неоценимый вклад в продвижение диалога в такое непростое время.

«Как этого можно не понимать?! Вместо этого мы все с вами становимся свидетелями настоящих расправ», — подчеркнула законодатель.

Она также отметила, что преподаватели западных университетов отказываются вести занятия с русскими студентами, «из некоторых вузов их просто изгоняют». Отменяются или прямо запрещаются гастроли российских театральных коллективов, показы наших отечественных фильмов, заключила Валентина Матвиенко.