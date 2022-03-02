Гватемала, , 20:33 — REGNUM Правительство Гватемалы опубликовало 2 марта документ, ограничивающий часы продажи и потребления алкогольных напитков. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Libre.

Гватемала Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Постановлением запрещается продажа и употребление в магазинах, ночных клубах, ресторанах, гостиницах и прочих заведениях спиртных напитков с 1 до 6 часов ночи. Ограничения не будут распространяться на рождественские и новогодние праздники.

Тем не менее закон не запрещает работу развлекательных учреждений в указанные часы при условии, что те не будут нарушать правительственное соглашение.

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