Москва, , 20:24 — REGNUM Украинские вооруженные формирования попытались применить «джихад-мобили» — автомашины, начиненные большим количеством взрывчатки, сообщил 2 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Такие попытки были отмечены западнее Киева в районе населённых пунктов Бародянка и Макаров.

«Вчера в районе населенного пункта Бародянка, западнее Киева, подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены три так называемых «джихад-мобиля», начиненных взрывчаткой большой мощности. Два вблизи населенного пункта Бародянка и один в районе населенного пункта Макаров на Житомирском шоссе. Террористы направляли автомобили на боевые порядки российских подразделений. Один из боевиков выпрыгнул из машины. Огнем российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) и крупнокалиберного пулемета «джихад-мобили» и боевики были уничтожены», — рассказал Конашенков.

Напомним, украинские нацисты широко применяют тактику, характерную для террористических отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — размещая свои позиции под прикрытием «живого щита» из мирных жителей, а также в зданиях школ, детских садов и больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят специальную военную операцию по денацификации Украины.

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