Екатеринбург, 2 марта, 2022, 20:23 — ИА Регнум. В Свердловской области региональное минэкономики будет собирать информацию о состоянии местных предприятий на фоне санкций. Это позволит быстро реагировать на проблемные ситуации, написал в соцсетях губернатор Евгений Куйвашев.

Департамент информационной политики Свердловской области Евгений Куйвашев

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

Кроме того, областное минАПК будет в постоянном режиме отслеживать изменения цен на продукты питания, особенно первой необходимости. Также чиновники проанализируют все инвестпроекты, чтобы понять, где у нас есть риски непоставки иностранного оборудования. А департамент госзакупок проанализирует все контракты и узнает, кто из-за санкций вынужден отказываться от своих обязательств. Также эта структура составит список организаций, которые попали под санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, также Куйвашев анонсировал работу в режиме экономии бюджетных средств региона. Экономить средства он порекомендовал и главам муниципалитетов.