2 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 20:47 — REGNUM Вице-президента США Камалу Харрис во время одного из интервью кратко попросили объяснить суть конфликта на Украине для американцев, не знакомых с ситуацией. Чрезмерно упрощенный ответ Харрис вызвал насмешки со стороны американских пользователей Twitter.

Иероним Босх. Корабль дураков

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«Значит, Украина — это страна в Европе. Она находится рядом с другой страной, которая называется Россией. Россия намного больше. Россия решила вторгнуться в маленькую страну под названием Украина, и, по сути, именно это плохо», — красноречиво объяснила Харрис.

Пользователи Twitter обсудили слова вице-президента под соответствующим постом.

Камала Харрис GPA

«Мы в программе «Улица Сезам?» — иронизирует @daveweiss68.

«В следующий раз, когда начнется новый конфликт, я буду знать, что мы не должны ждать помощи от США, потому что они не помогут, им просто наплевать, что будет с другими странами», — злится @Hendersonovs.

«И почему мы должны вам помогать? Мы не являемся мировым полицейским. Наш долг составляет 30 триллионов долларов, и мы только что без всякой причины потратили триллионы — и жизни тысяч американских солдат — в Афганистане. Зачем нам вмешиваться?» — отвечает @FBunnyface.

«Германия, с другой стороны, была намного меньше СССР. Так что когда они вторглись, это было… о, подождите…» — напоминает @RonColeman.

«Я хочу сказать, что мы заслуживаем лучшей элиты, но, возможно, мы не заслуживаем», — размышляет @TyCardon.

«Я всё еще в замешательстве. Может ли она рассказать об этом подробнее?» — спрашивает @heckyessica.

«Почему она объясняет это так, словно я пятилетний?» — недоумевает @Timmonator1414.

«Она считает американцев умственно отсталыми? Неудивительно, что ее опрос по одобрению находится в таком упадке», — пишет @patriotic_giant.

«Любой из пяти насмехающихся над этим людей не смог бы определить Украину или Белорусию на карте мира. Откровенно говоря, она недостаточно упростила это для тех, кто против того, чтобы дети учились лучше, чем их родители», — шутит @MilesHilarius.

«Хуже всего то, что она читала это по подсказке», — считает @CarolineMelear.

«…ну, ее попросили объяснить конфликт простыми словами», — защищает @farmerjohn1958.

«Ага, простыми словами для двухлетнего ребенка», — отвечает @RickFox79.

«Камала — это вице-президент самой могущественной и богатой страны в мире, и, по сути, именно это плохо», — иронизирует @anonymostlee.