Москва, 2 марта 2022, 20:19 — REGNUM Президент РоссииВладимир Путинобсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди ситуацию на Украине, передаёт 2 марта сайт Кремля.
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Президент России сообщил премьер-министру о попытках России организовать срочную эвакуацию индийских студентов из Харькова через гуманитарный коридор по кратчайшему маршруту, несмотря на препятствия со стороны украинских вооружённых сил.