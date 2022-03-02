В Ярославле прошла акция поддержки операции на Украине
Ярославль, 2 марта, 2022, 20:11 — ИА Регнум. В Ярославле прошла акция в поддержку специальной операции российских войск на Украине. Об этом сообщил мэр города Владимир Волков.
Акция в Ярославле
Ярославцы с российскими флагами выстроились в виде букв «ZA».
"Сегодня ярославцы вышли на акцию в поддержку наших солдат и офицеров. В эти напряженные дни я призываю всех сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Берегите себя и своих близких и старайтесь поддерживать друг друга», — рассказал мэр Владимир Волков.
Акция прошла на нижнем ярусе Стрелки — в месте слияния рек Волги и Которосли.