Ярославль, 2 марта, 2022, 20:11 — ИА Регнум. В Ярославле прошла акция в поддержку специальной операции российских войск на Украине. Об этом сообщил мэр города Владимир Волков.

Акция в Ярославле

Ярославцы с российскими флагами выстроились в виде букв «ZA».

"Сегодня ярославцы вышли на акцию в поддержку наших солдат и офицеров. В эти напряженные дни я призываю всех сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Берегите себя и своих близких и старайтесь поддерживать друг друга», — рассказал мэр Владимир Волков.

Акция прошла на нижнем ярусе Стрелки — в месте слияния рек Волги и Которосли.