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Боевики «Азова»* заминировали цеха завода в Мариуполе
*запрещённая в России организация
Москва,
2 марта 2022, 20:07 — REGNUM О действиях украинских боевиков в городе Мариуполе сообщил 2 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заминировали цеха завода «Азовсталь».
ВСУ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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При этом, по данным Минобороны РФ, работники завода, не зная, что националисты готовят подрыв завода с людьми в случае прорыва обороны города, продолжают работу.
Напомним, кольцо блокирование вокруг Мариуполя сомкнулось 2 марта в ходе спецоперации РФ по демилитаризации Украины, проходящей в поддержку ДНР и ЛНР.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.