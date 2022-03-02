* запрещённая в России организация

Москва, , 20:07 — REGNUM О действиях украинских боевиков в городе Мариуполе сообщил 2 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заминировали цеха завода «Азовсталь».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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При этом, по данным Минобороны РФ, работники завода, не зная, что националисты готовят подрыв завода с людьми в случае прорыва обороны города, продолжают работу.

Напомним, кольцо блокирование вокруг Мариуполя сомкнулось 2 марта в ходе спецоперации РФ по демилитаризации Украины, проходящей в поддержку ДНР и ЛНР.

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