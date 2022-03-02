Подгорица, , 20:02 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович заявил в интервью албанскому телеканалу MCN, что после падения правительства Здравко Кривокапича его предложение как президента состояло в том, чтобы пойти на досрочные выборы, но подчеркнул, что среди партий нет настроения для такого сценария. Он сказал, что вполне реально, что в следующем году в Черногории будет правительство меньшинства.

Мило Джуканович Predsjednik.me

«Мне казалось, что это самое справедливое отношение к избирателям. Я бы сказал, что на данный момент среди сторон нет настроения для такого сценария. Мне кажется, что наиболее реальным является то, что в следующем году у нас будет правительство меньшинства в Черногории, и я считаю, что одной из его важнейших задач будет подготовка к парламентским выборам, которые последуют вскоре», — отметил Джуканович.