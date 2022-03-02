Москва, 2 марта, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова провела встречу с уполномоченными по правам человека в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Ombudsmanrf.ru Татьяна Москалькова

Дарьей Морозовой и Викторией Сердюковой обсудили перспективы нашего взаимодействия. Сейчас наше сотрудничество особенно важно для своевременного оказания помощи людям и укрепления гарантий их прав», — отметила Татьяна Москалькова. «В формате видеоконференции совместно с уполномоченными по правам человека в Донецкой и Луганской народных республикахобсудили перспективы нашего взаимодействия. Сейчас наше сотрудничество особенно важно для своевременного оказания помощи людям и укрепления гарантий их прав», — отметила Татьяна Москалькова.

Уполномоченный рассказала коллегам о работе мониторинговой группы по соблюдению прав людей, прибывших из ДНР и ЛНР в Россию, горячей линии для оперативного реагирования на обращения граждан, а также о взаимодействии с уполномоченными по правам человека в субъектах РФ.

По словам Татьяны Москальковой, стороны договорились заключить Соглашение о взаимопонимании между уполномоченным по правам человека в РФ и уполномоченными по правам человека в ДНР и ЛНР.