Бишкек, , 19:59 — REGNUM Правительство Киргизии должно организовать запуск отдельного телеканала, вещающего на русском языке. С такой инициативой выступил депутат Балбак Тулобаев на заседании республиканского парламента сегодня, 2 марта.

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По его словам, многие киргизстанцы жалуются на то, как государственные и общественные СМИ освещают деятельность властей.

Народный избранник отметил, что людей не устраивает качество доводимой до них информации — к примеру, граждане не понимают, какие реформы проводит правительство или зачем нужно вводить требование о кассовых аппаратах.

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