2 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона готова к переговорам с Россией, но не готова к выполнению российских «ультиматумов».

Оксана Переможенко, , 20:04 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к переговорам с Россией, но не готова к выполнению российских «ультиматумов». Об этом 2 марта дипломат заявил в ходе брифинга.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас мы готовы к переговорам и дипломатии, но не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов…» — приводит его слова РИА Новости.

Заявление главы украинской дипломатии обсудили на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».

»Зеля (Зеленский — О. П.) будет сопли жевать до последнего украинца?» — не без сарказма задался вопросом Артем Н.

«А шанс ведь был. А они всё шутки юмора шутят», — добавил Виктор В.

«Ну сам Кулеба надеется сдристнуть за бугор. Он же ценный кадр», — отреагировал Толик Ч.

Дмитрий Кулеба Официальное интернет-представительство президента Украины

«А всё потому, что наше руководство представляет не наши интересы, а больших дядей из светлого града на холме, [для] которых чем больше жертв, тем лучше», — пишет Василий Т.

«Тогда не будет Украины, по крайней мере, в ее сегодняшнем понимании…» — отметил Artem B.

«Декоммунизация, значит, идёт своим чередом», — прокомментировал заявление Кулебы Максим Н.

«Сброд типа Зели и Кулебы это не Украина. Пофиг, чего они там не примут», — отреагировал Dmitriy K.

«Это и есть Украина, ее догнивающая тушка. Украины больше нет и не будет. Украинство будет признано тяжелой болезнь мозга. Тут либо лечение, либо чемодан-вокзал-Львов (если поляки еще разрешат там квартироваться)», — ответил ему (Dmitriy K.) Максим П.

«Куда бежать, уже придумал», — добавил Стас К.

«Примете. Куда вы денетесь? Сотни лет принимали и сейчас примете», — считает Александр Р.

«Примете тогда свою капитуляцию», — написал Максим Б.

«Кулеба сказал… Да ему что велели, то он и сказал. Из Вашингтонского обкома», — отметил Андрей С.

«Так английский премьер [Борис Джонсон] сказал, что Украина будет воевать до последнего украинца…» — пишет Nadiia K.

«Война тогда будет до последнего нацика», — добавил Иван Н.

«Похоже, Кулеба больше американцев хочет воевать… до последнего украинца…» — с сарказмом отреагировала Анна Ё.

«Как легко отказываться от переговоров, сидя в США и в бункере в Киеве…» — подытожил Андарбек З.

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