Москва, , 19:52 — REGNUM Населённые пункты Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка освобождены 2 марта российскими военными в ходе спецоперации на Украине, сообщает Минобороны РФ.

Флаг России jia3ep

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Напомним, российская военная спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины идёт с 24 февраля. Она началась с освобождения республик Донбасса и продолжается на украинской территории.

Сейчас ряд украинских городов в центре страны блокирован: Харьков, Николаев, Киев. Чернигов, Херсон, Мелитополь находятся под контролем ВС России.

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