Белград, , 19:51 — REGNUM Официальный Вашингтон понимает позицию Сербии по отношению к России и считает, что сербско-американское сотрудничество должно продолжится. Об этом заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич 2 марта, открывая в Белграде VI цикл Академии молодых лидеров, который организует Конгресс сербско-американской дружбы.

Ивица Дачич Marc Müller. MSC

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«Наши главные государственные цели пересекаются в многих пунктах и в этих пунктах Сербия и США находят мотивацию и основание для углубления сотрудничества», — процитировал телеканал РТС слова Дачича.

Политик напомнил, что Сербия и США имеют противоположные взгляды на некоторые важные политические вопросы, такие, как статус Косово и Метохии. Но, вопреки этому, Белград и Вашингтон работают над поиском компромисса и долгосрочного решения, которое принесет мир в регион, сказал он.

Дачич добавил, что Сербия дорожит поддержкой Америки, так как Белград и Вашингтон одинаково заинтересованы в том, чтобы покончить с долгосрочными конфликтами на Балканах и начать новую эпоху.

Когда речь идет о событиях вокруг Украины, между позициями Сербии и США также существуют точки соприкосновения, продолжил политик.

«Сербия четко высказалась против военных действий и в пользу соблюдения международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины, так же, как и США», — сказал Дачич, отметив, что две страны придерживаются противоположных мнений по вопросу антироссийских санкций.

Напомним, что представители ЕС ранее заявили о том, что Сербия должна согласовать свою внешнюю политику с Брюсселем и ввести санкции против России.