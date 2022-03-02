Москва, , 20:57 — REGNUM Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и режиссёр Тигран Кеосаян приняли решение официально оформить свои отношения. Соответствующей информацией Симоньян поделилась в Telegram-канале 2 марта.

Маргарита Симоньян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы с Тиграном придумали, как отметить введенные против нас обоих санкции. Мы решили пожениться!», — написала Симоньян. Примечательно, что с 2012 года пара состоит в гражданском паре и воспитывает троих детей.

Ранее Евросоюз ввёл персональные санкции против различных общественных деятелей, журналистов и прочих физических и юридических лиц России. В их число попали Симоньян и Кеосаян.

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